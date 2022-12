​Ancona, Calenda lancia il messaggio: «Non entriamo nella maggioranza, è posizione definitiva»

ANCONA- «Non entriamo nella maggioranza, è una posizione assolutamente definitiva». Così il leader di Azione Carlo Calenda ad Ancona per la presentazione del libro «La libertà che non libera».

LEGGI ANCHE: Pd, il sindaco di Pesaro Ricci lancia l'appello: «Il 16 dicembre tenetevi liberi, tireremo le somme del percorso».

Le dichiarazioni

«Sostegni ci possono essere su singoli provvedimenti, non sulla manovra, soprattutto non dove c'è la fiducia perché sennò vorrebbe dire entrare in maggioranza, rimane il nostro giudizio molto critico sulle misure della manovra. Soprattutto è una manovra di galleggiamento non c'ha dentro niente, che ha un problema gigantesco sulla sanità. Però al contempo il dovere dell'opposizione non è solo dire cosa non va bene, ma anche cosa si dovrebbe fare».

«Il dovere dell'opposizione - ha rimarcato Calenda - non è solo dire cosa non va bene, ma anche cosa si dovrebbe fare perché siamo pagati, piuttosto bene, e dire solo no è un pò poco. Se riuscissimo e io credo che riusciremo ad ottenere delle cose che sono positive per le imprese, per i cittadini e i lavoratori, allora sarà un buon lavoro e avremo guadagnato lo stipendio».

Proseguendo: «Faccio più opposizione all'opposizione che alla maggioranza? Non c'è nessuna opposizione da fare all'opposizione: quando abbiamo scritto la contromanovra, l'ho mandata a Enrico Letta dicendo: 'ci incontriamo e la presentiamo insiemè e non ha mai risposto. Che devo fare? Mica lo posso obbligare». E ancora: «Se vuole discutere, discutiamo. Io penso che, molto banalmente, quello che succederà è: qui c'è una forza, un centro riformista che è il terzo Polo che ha come obiettivo il superamento della opposizione destra e sinistra che ha portato questo paese essere un disastro da ogni prospettiva».