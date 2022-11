Ricci, continuano le voci sulla candidatura del sindaco di Pesaro alla segreteria del Pd: a fine gennaio la deadline

PESARO- «Per le candidature ufficiali c'è tempo fino al 27 gennaio, ora avanti le idee». Ha risposto così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in un'intervista a Quotidiano Libero, a una domanda sulla sua eventuale candidatura alla segreteria del Pd.

LEGGI ANCHE: Bomba day, tutto il quartiere si mobilita e anche l'ipermercato apre prima

Le dichiarazioni

«Per ora, insieme a una rete di amministratori locali abbiamo preso sul serio la fase costituente e da due mesi stiamo girando l'Italia in quella provincia che da un decennio ci ha voltato le spalle. Il partito si governa internamente dal centro e il valore dell'unità è fondamentale, ma per ricostruire in questa fase storica dobbiamo tenere la barra più a sinistra».