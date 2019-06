Cade sullo stradello una turista si ferisce Soccorsi difficili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scivola sul sentiero di Mezzavalle e la giornata di mare si trasforma in un mezzo incubo. Una turista di 34 anni di Bologna questa mattina attorno alle 10 ha deciso di raggiungere assieme ad altre persone la spiaggia di Mezzavalle. Lasciata l’auto nel parcheggio, ha iniziato a percorrere lo stradello, dopo un centinaio di metri - forse a causa dal fondo reso viscido dalla pioggia caduta negli ultimi giorni - è caduta in terra rotolando per qualche metro. Soccorsa dalle persone che erano con lei, la 34 enne ha riportato una lesione a una gamba che le impediva di stare in piedi. Era dolorante, è stata allertata la centrale operativa del 118. Sul posto oltre ad un mezzo della Croce Gialla di Ancona sono intervenuti un Land Rover Defender e un’autopompa dei vigili del fuoco.E proprio il Defender ha dato modo ai pompieri di raggiungere la donna che nel frattempo era stata assistita dai volontari della Croce Gialla di Ancona. Stabilizzate le condizioni, il fuoristrada ha iniziato a risalire in direzione del parcheggio di Mezzavalle. La donna, assicurata ad una barella spinale, è stata caricata dal fuoristrada all’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Immediato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.