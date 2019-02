Cade il ramo di una grossa quercia Viabilità interrotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSORA - Questa mattina intorno alle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti a Rosora in contrada Pratelli per ripristinare la viabilità. Causa il maltempo, si è rotto un ramo di una grossa quercia cadendo nella strada sottostante che serve due famiglie. I vigili del fuoco utilizzando l’autoscala hanno rimosso i rami caduti e quelli pericolanti, in modo di ripristinare la viabilità. Non si segnalano persone coinvolte.