Bottiglia in campo, maxi rissa sugli spalti: nel parapiglia ferita una ragazza incinta

ANCONA - Botte da orbi sugli spalti e la finale del campionato Amatori finisce senza vincitori, anzi, con una sconfitta per tutti: per le famiglie che erano allo stadio a tifare parenti e amici, per i dirigenti, per i giocatori, per lo sport in generale. Ora entrambe le squadre rischiano il k.o. a tavolino e il titolo regionale potrebbe non essere assegnato. Dipende da cosa ha riportato nel suo referto l’arbitro, il maceratese Alessandro Ulisse, che a metà ripresa ha sospeso l’incontro perché non c’erano più le condizioni di sicurezza per portarlo a termine.