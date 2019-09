Bimbo colpito da meningite Migliorano le condizioni proseguono gli accertamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sta meglio il bambino di 10 anni ricoverato al Salesi da venerdì scorso per una meningite. Le sue condizioni di salute sono in graduale miglioramento. Risponde bene alla terapia. Nel frattempo l’azienda sanitaria sta effettuando tutti gli accertamenti per individuare il ceppo preciso di pneumococco che ha contratto. Per la meningite da pneumococco il piccolo è infatti vaccinato e i sanitari stanno verificando l’accaduto. Il grande spavento iniziale sta lasciando spazio alla fiducia di poterlo riportare presto a casa nei genitori che giovedì sera l’avevano accompagnato al pronto soccorso di Senigallia. La mattina dopo la corsa al Pediatrico.