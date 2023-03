ANCONA - Strattonamenti, urla, spintoni e persino un cartello stradale impugnato come arma. È la serata di follia esplosa lunedì in via dell’Artigianato, quando è scoppiata una zuffa che ha coinvolto un gruppetto di giovani, probabilmente su di giri per il troppo alcol ingurgitato. Allarmati dalle urla e dalla situazione che poteva degenerare da un momento all’altro, alcuni residenti hanno chiamato il 112, segnalando il litigio in corso. Sul posto sono piombate cinque pattuglie della polizia e pian piano gli animi si sono calmati.

La lite

La vicenda è stata classificata dalle forze dell’ordine come una lite verbale. Nessuno dei coinvolti è dovuto infatti ricorrere alle cure del personale sanitario, ma ci sono stati comunque dei momenti di tensione, con spintoni e strattonamenti, urla, grida e insulti che hanno fatto affacciare dalle finestre i residenti. Impossibile non sentire il trambusto creato dai coinvolti, in tutto 7-8 ragazzi. Un gruppo poi ridimensionato con l’arrivo della polizia.

Tutto è iniziato attorno alle 23, all’incrocio tra via Pezzotti e via dell’Artigianato, fuori da un circolo. Per futili motivi, le parole si sono fatte grosse, trasformandosi poi in fatti. Sarebbero state, in particolare, almeno due persone a cercare lo scontro. All’improvviso, un giovane si è impossessato di un cartello stradale mobile ed è corso verso il presunto rivale. È stato un altro ragazzo che, per fortuna, lo ha fermato e disarmato. Poco dopo, invece, è stato preso un bidone dell’umido, poi scaraventato in mezzo alla strada. Vedendo la scena e temendo il peggio, alcuni residenti sono scesi in strada a spostare le auto in un luogo più sicuro, lontano dalla zuffa.



La task force



Tra un insulto e le grida, a far tornare alla calma la situazione ci hanno pensato gli agenti delle Volanti della questura, inviati sul posto dalla centrale operativa dopo l’arrivo di una miriade di segnalazioni. Alle Palombare, in totale, sono arrivate cinque pattuglie. Alcuni ragazzi, palesemente ubriachi, hanno spiegato la situazione agli operatori. Circoscritto il contesto e rasserenati gli animi, quella che poteva essere un’emergenza è rientrata. Nessuno dei coinvolti è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Torrette.