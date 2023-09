Si è spenta a 108 anni: in lacrime per Peppa, era la nonnina della provincia

BELVEDERE OSTRENSE La nonnina più longeva di tutta la provincia, Giuseppina Ceccarelli, 108 anni compiuti lo scorso 7 luglio, si è spenta lunedì. Nonna Peppa, come era affettuosamente chiamata in paese, era un punto di riferimento per la collettività e oggi è la stessa sindaco Sara Ubertini, a nome dell’Amministrazione comunale, a comunicare la triste notizia unendosi al cordoglio dei familiari.

Il primo cittadino ha voluto esprimere le condoglianze per la scomparsa di Giuseppina Ceccarelli. «Abbiamo festeggiato con Peppa l’ultimo compleanno a luglio – ha detto il sindaco con commozione - ricordando e ripensando a quanto ha dato alla nostra comunità, sia dal punto di vista lavorativo che umano.

Con Giuseppina se ne va oltre un secolo di storia e questo non può che rattristarci e lasciarci un grande vuoto. Un pensiero particolare alla figlia Annarosa e al genero che si sono presi cura di Peppa fino all’ultimo istante».

Nata il 7 luglio del 1915 a Belvedere Ostrense, dove è sempre vissuta, Giuseppina Ceccarelli è stata per oltre mezzo secolo la sarta del paese, un riferimento per tantissime allieve negli anni in cui si andava a bottega per imparare il mestiere, ma anche per intere generazioni di clienti che si sono rivolti a lei per cucire abiti e fare rammendi. Paziente, precisa e sempre disponibile con tutti, Peppa era un mito. Ha vissuto oltre un secondo di storia passando attraverso due guerre mondiali e due pandemie: la Spagnola, che colpì duramente anche Belvedere agli inizi del secolo scorso, e il Coronavirus.

Giuseppina condivideva il primato di longevità con Bruno Gambini di Fano, nato anche lui il 7 luglio. Purtroppo anche lui se n’è andato nello stesso giorno di Peppa. Il destino li ha accomunati. L’ultimo saluto a Giuseppina Ceccarelli è stato celebrato ieri pomeriggio nella chiesa di San Pietro Apostolo.