Lavori notturni sulla strada statale 16 ad Ancona Ecco i tratti interessati

ANCONA - Promemoria per tutti gli automobilisti. A partire dalla notte di domani, martedì 17 aprile, saranno eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti sulla strada statale 16 “Adriatica” ad Ancona. Per consentire gli interventi sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli Torrette/Taglio di Ancona e Candia/Pinocchio, esclusivamente in orario notturno dalle 21 alle 6. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il completamento dei lavori è previsto entro martedì 24 aprile.