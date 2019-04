Autoarticolato rimane incastrato nella via stretta fioccano le lamentele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Non è la prima volta. E le lamentale fioccano. Qeusta mattina intorno alle 9,45 i vigili del fuoco sono intervenuti a Ostra in via Massa, la strada che porta in paese per soccorrere un autista in difficoltà. Un autoarticolato entrando in paese rimaneva incastrato nella stretta via, i vigili del fuoco utilizzando l’autogrù intervenuta da Ancona, hanno sollevato il semirimorchio riposizionandolo in carreggiata. La via per circa tre ore è rimasta chiusa al traffico.