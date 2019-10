Auto si rovescia dopo lo scontro con un fuoristrada Tanta paura, conducente ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Che spavento nel pomeriggio di oggi: intorno alle 17,30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo località San Biagio per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura e un fuoristrada si sono scontrati, dopo l’urto la vettura si rovesciava rimanendo su di una fiancata nella corsia di marcia. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente affidandolo al personale del 118 per il trasporto al pronto soccorso, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dello scontro.