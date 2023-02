​Anziani e disabili, arrivano 550mila euro dalla Fondazione Cariverona nell'anconetano: due i progetti

ANCONA- Circa 550mila euro per sostenere progetti innovativi a servizio di persone anziane e disabili: sono i fondi assegnati da Fondazione Cariverona a due progetti presentati da Cooperativa Cooss Marche Sociale e l'Unione dei Comuni «Le Terre della Marca Senone» nell'ambito del bando Domiciliarità integrata.

Il rapporto

Secondo il rapporto dell'associazione Italia Longeva, il 19,2% degli over 60 che abita nella provincia di Ancona vive una condizione di fragilità moderata o severa, con un impatto rilevante sul sistema sanitario. Le proposte selezionate mirano a innovare l'attuale offerta di domiciliarità integrata, superando un approccio puramente prestazionale e frammentato. Il progetto presentato dalla Cooperativa Cooss Marche Sociale promuove un modello di assistenza domiciliare integrato e personalizzato. L'obiettivo è rallentare il declino cognitivo degli anziani favorendo il mantenimento dell'autonomia. Il modello prevede una presa in carico innovativa che, a partire dai bisogni specifici delle persone fragili e dei loro familiari, permetta la definizione di un Piano assistenziale individualizzato. L'iniziativa dell'Unione dei Comuni «Le Terre della Marca Senone» intende invece riorganizzare il sistema dei servizi domiciliari rivolti agli over 65 fragili e non autosufficienti, con malattie invalidanti e degenerative quali Parkinson e Alzheimer. Il progetto include la creazione di un Servizio Caad (Centro per l'adattamento dell'ambiente domestico) pensato per gli anziani che vivono con difficoltà le attività quotidiane all'interno della propria abitazione, per le loro famiglie e per gli operatori sociali e sanitari.