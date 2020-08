Andrea Cagossi vince la prima edizione. Finale da record con 25mila persone raggiunte dalla diretta Facebook

FALCONARA - E’ Andrea Cagossi il vincitore della prima edizione di X-Falco, il talent show organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Art Dream Musical, che ha ideato lo spettacolo. Il cantante di 27 anni, nato a Urbino e residente a Fano, ha trionfato al termine della finale del 14 agosto, che si è svolta a partire dalle 21.30 al parco Kennedy: tre ore di spettacolo, cui hanno assistito 200 spettatori e oltre 6mila utenti di Facebook. A causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria è stato infatti contingentato l’ingresso al parco e, per dare a tutti la possibilità di assistere, la finale è stata trasmessa in diretta sulla pagina social del Comune di Falconara. Il video della serata ha raggiunto circa 25mila persone e sono state 600 quelle che hanno inviato messaggi validi ai fini del televoto. Visualizzazioni e commenti sono stati registrati anche da fuori regione.

A tenere sempre alta l’attenzione del pubblico, oltre alle grandi performance dei 12 concorrenti, tutti applauditissimi, è stata anche la regia curata da Stefano Mari, presidente di Art Dream Musical, e le capacità dei due presentatori, Jek Giampieri e Federico Puglielli, che hanno condotto lo spettacolo senza mai rallentare il ritmo.

Andrea Cagossi, primo classificato, ha vinto una vacanza di una settimana in Europa per due persone.

Al secondo posto si è classificata Giulia Seri, anconetana di 29 anni, al terzo posto Francesco Ceccarelli, 19enne di Falconara, che ha ottenuto il premio della giuria popolare. Quarto classificato, infine, il giovanissimo Luca Mancini, appena 15 anni, arrivato da Pesaro: Luca ha ottenuto il premio della giuria tecnica per l’inedito ‘Come le nuvole’ e avrà la possibilità di incidere un brano con la società Diesis di Matteo Pecora.

