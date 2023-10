AnconAmbiente festeggia 50 anni: tutti i numeri dell'azienda candidata a gestore unico dei rifiuti in provincia

ANCONA- AnconAmbiente, gestore dei servizi di igiene urbana della provincia di Ancona, festeggia i 50 anni di attività (1973-2023): da municipalizzata Asmiu attiva dal settembre 1973, fino alla trasformazione in società per azioni nel 2001 e alla rivoluzione del porta a porta nella differenziata dal 2008. L'azienda (patrimonio di 8 milioni di euro, 300 dipendenti e 30 milioni di euro di fatturato, bilancio in positivo dal 2014; 6 soci: i Comuni di Ancona, Chiaravalle Fabriano, Cerreto d'Esi, Sassoferrato e Serra dè Conti) è candidata a gestore unico dei rifiuti in provincia.

La ricorrenza

Per i 50 anni e la presentazione del nuovo logo erano presenti alcuni rappresentanti della Rsu e dei Comuni tra cui l'assessore di Ancona Stefano Tombolini con delega ai rapporti con AnconAmbiente. Tra i buoni risultati quelli della raccolta differenziata: Ancona si attesta al 64% (65% obiettivo Ue) ed è tra i dieci capoluoghi più virtuosi d'Italia; tocca l'80% a Serra dè Conti, 78% a Cerreto d'Esi, 76-78% a Sassoferrato, 72-74% a Fabriano.