Lupi fanno strage di oche al Pinocchio: nei giorni scorsi hanno ucciso anche 6 pecore della stessa azienda

ANCONA - Due settimane fa i lupi avevano sbranato 2 pecore, nei giorni scorsi sono tornati a colpire uccidendo altri 4 animali. Ieri notte invece è toccato ad una decina di oche. Una strage costosa per una azienda agricola a conduzione familiare vicino all’incrocio tra via Pontelungo e via Strada Vecchia del Pinocchio. A colpire è stato un branco di lupi che non ha dato scampo ad una decina di oche che sono state prese alla gola e uccise.

Branco di lupi sbrana pecore e oche

Nonostante avessero provato a fuggire nessun animale si è salvato dall’ennesima incursione. Un danno ingente: basti pensare che nell’ultima settimana l’azienda agraria aveva perso 6 pecore sempre attaccate dai lupi che sebbene non pericolosi per l’uomo, che tendono ad evitare il più possibile, stanno diventando un vero e proprio incubo per chi possiede animali sia da cortile che da compagnia.

Avvistamenti nei centri abitati

I lupi sempre più spesso senza alcun timore si avvicinano ai centri abitati, come sta accadendo al Pinocchio. Nella giornata di giovedì c’erano stati degli avvistamenti anche dalle parti del Ghettarello, nei pressi della strada che conduce al ripetitore all’ingresso della frazione.