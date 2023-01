Ancona, esagitato in ospedale si ribella ai sanitari e picchia due agenti: denunciato

ANCONA - Era in ospedale e ha picchiato due agenti: per lui è scattata la denuncia. Nel pomeriggio di ieri il personale della Squadra Volante è dovuto intervenire nell’Ospedale di Torrette. Il personale medico del reparto di Psichiatria aveva segnalato la presenza di un ragazzo, cittadino italiano di 25 anni, esagitato e non collaborativo. Stessa scena avvenuta nei giorni precedenti quando il ragazzo aveva creato momenti di tensione e preoccupazione in reparto al punto di dover effettuare un trattamento sanitario per calmarlo.

La reazione violenta

Il personale medico ha tentato di convincere il paziente a porsi sul letto, senza ottenere l’esito sperato. Anche gli oagente hanno provato ad instaurare un dialogo al fine di trovare con lui una collaborazione. Tuttavia, il ragazzo, molto alto e robusto, ha da subito spintonato violentemente gli operatori. Gli agenti hanno tentato di contenere il soggetto ma, nonostante fossero in quattro, in una complessa azione che ha richiesto prontezza e professionalità, hanno dovuto fare i conti con l'uomo che ha reagito con calci, pugni e gomitate. Anche dopo averlo assicurato sul letto, l'uomo ha continuato a dimenarsi e ad insultare i poliziotti, finché il personale sanitario è riuscito a somministrargli un sedativo. Il ragazzo, che resta in ricovero, sarà deferito per i reati di resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e lesioni.