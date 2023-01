Ragazzo cammina a piedi nudi e con una sola camicia: il toccante aiuto della Croce Gialla

ANCONA - Di quelle situazione che spaccano il cuore. Un intervento "speciale" quello effettuato dalla Croce Gialla e che per questioni di solidarietà è stato annunciato solo oggi: nella notte tra venerdì e sabato in piazza Cavour un ragazzo del Ghana avvistato mentre camminava a piedi nudi e con una sola camicia addoso. L'intervento prima di una Volante della Questura poi dellaw Croce Gialla con l'autista dell'ambulanza che dai familiari è fatto consegnare alcuni indumenti e un paio di scarpe prima del trasporto del ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.