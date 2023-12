Ancona, sedili dell'autobus squarciati a coltellate: 4 baby vandali incastrati dai video e denunciati. Con i genitori in questura

ANCONA - Si sono accaniti con un coltello multiuso contro i sedili di autobus Conerobus, ma i baby vandali non avevano fatto i contri con le telecamare installate all'interno del mezzo: la Polizia di Ancona ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche, quattro giovani studenti, tra i 14 ed i 17 anni, residenti ad Ancona e Falconara. Sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di danneggiamento aggravat, uno di loro è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’attività investigativa è partita dopo la enuncia presentata dalla Conerobus, che forniva agli inquirenti i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interno del mezzo di trasporto, medianti i quali è stato possibile risalire agli autori dei gravi atti vandalici: il danneggiamento di 5 sedili, le cui fodere sono state tagliate o forate con un coltello multiuso.

Un sedile addirittura veniva parzialmente distrutto: dopo il taglio della fodera veniva strappata la gommapiuma, quindi dispersa sul pavimento o tirata. I poliziotti della Squadra Mobile, dopo averli individuati, hanno contattato i genitori e, presso gli Uffici della Questura, raggiunti insieme ai figli, li informava delle indagini a loro carico e della relativa denuncia alla Autorità Giudiziaria.