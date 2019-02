Usa uno smartphone risultato ​rubato: localizzato e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Utilizza uno smartphone rubato ma viene pizzicato dagli agenti della Polizia Municipale che lo denunciano per ricettazione. A finire nei guai un cittadino romeno di 45 anni residenti nella zona del Piano. Una vicenda che muove i primi passi ad inizio gennaio quando al comando della Polizia Municipale viene presentata una denuncia per furto di uno smartphone. Avute le opportune autorizzazioni dal giudice gli inquirenti hanno iniziato a monitorizzare la nuova sim inserita nello smartphone quanto è bastato per arrivare a casa di questo cittadino romeno dove è stato poi rinvenuto lo stesso smartphone che nei prossimi giorni verrà restituito al leggittimo proprietario.