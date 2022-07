Camminava di notte al buio lungo la strada: salvato uomo in stato confusionale

ANCONA - Camminava di notte al buio lungo la strada. Su segnalazione di un automobilista, una Volante in pattugliamento notturno, alle due circa, è intervenuta per un uomo di 77 anni, di esile corporatura e claudicante, che camminava incredibilmente, al buio, lungo l’asse attrezzato in direzione del centro della città di Ancona.

APPROFONDIMENTI IL FURTO Sorprende i ladri in casa, banditi in fuga con un Rolex

Ricoverato a Torrette

La pattuglia effettivamente riusciva poco dopo la segnalazione della sala operativa a scorgere l’uomo che si era fermato e si era seduto sul guardrail. Gli operatori constatavano che il soggetto si trovava in stato confusionale e visto il grave pericolo che correva nel percorrere di notte quell’arteria stradale, allertavano il 118 per poter effettuare una visita in grado di verificare lo stato psico-fisico del soggetto. Il personale paramedico, giunto sul posto dell’intervento, dopo una prima visita dell’uomo, decideva di ricoverarlo presso il nosocomio di Torrette per ulteriori accertamenti. Gli agenti di Polizia provvedevano quindi a rintracciare la figlia dell’uomo, che riferiva come il proprio padre soffrisse da mesi di una patologia neurodegenerativa.