Sorprende i ladri in casa, banditi in fuga con un Rolex da 10mila euro

ANCONA - Furto choc la scorsa notte in via del Conero ad Ancona. Un'anziana ha sorpreso i ladri che sono fuggiti con un Rolex da 10mila euro. L'allarme alla centrale operativa della questura è scattato attorno alle 2. La volante si è fiondata in via del Conero, una signora di 78 anni aveva denunciato un furto nella propria abitazione. La donna aveva pochi minuti prima sorpreso due ladri in casa, due giovani vestiti di scuro che stavano rovistando tra i suoi effetti personali e che, alla vista della proprietaria, sono fuggiti scavalcando il cancello d'ingresso dell’abitazione e scappando in direzioni opposte.

I primi accertamenti di Polizia giudiziaria hanno permesso di verificare come i malviventi avessero forzato la porta di ingresso dell’abitazione, che non aveva alcun sistema di allarme o di videosorveglianza, e fossero riusciti a rubare alcuni monili d’oro e un orologio Rolex del valore di circa diecimila euro. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile e sul posto è intervenuta anche la squadra “sopralluoghi” del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica delle Marche per effettuare i rilievi tecnici del caso.