ANCONA - Investitto un uomo di 80 anni questa mattina in via Matauro all'altezza dell'incrocio con via Flaminia. Immediati i soccorsi con la Croce Gialla, l'automedica e una pattuglia della polizia municipale sul posto comn l'uomno che è stato trasportato con un codice di media gravità all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: 12:41

