Girava ubriaco e molestava i passanti con un paio di forbici in tasca in piazza XXIV Maggio. Denunciato dalla Polizia

ANCONA - Girovagava ubriaco nei pressi di piazza XXIV Maggio ad Ancona, importunando tutti gli automobilisti ed i passanti che gli passavano vicino. Era talmente molesto da indurre le persone ad allertare la Polizia, che arrivata sul posto l'ha subito intercettato.

L'uomo, un 50enne italiano, barcollava e parlava ad alta voce. Durante l'identificazione gli agenti hanno notato nella tasca dei suoi jeans una grossa forbice, di quelle utilizzate dagli elettricisti. Alla richiesta sul perchè avesse in tasca l'oggetto l'uomo rispondeva "fatevi i c... vostri", cercando di nascondere le forbici con una mano. Il cinquantenne è stato portato in questura, le forbici sequestrate mentra scattava la denuncia per i reati di ubriachezza manifesta (art. 688 c.p.) e per il possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.