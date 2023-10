Molteplici reati, avviso orale per una cittadina russa di 30 anni

ANCONA - Il Questore di Ancona ha emesso, su proposta del Compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona, la misura di prevenzione dell' avviso orale nei confronti di una cittadina russa di circa 30 anni.



Nonostante la giovane età infatti la donna è stata più volte denunciata per delitti contro il patrimonio, senza mai aver palesato alcun ravvedimento. Anzi, la stessa ha perseverato nell' attuazione di condotte lesive per la collettività, evidenziando una ritrosia all' osservanza delle regole di convivenza sociale e delle norme giuridiche.



Per tali ragioni, la giovane è stata considerata socialmente pericolosa e ciò veniva avvalorato anche dal fatto che la stessa, in più occasioni veniva identificata unitamente a soggetti gravati da numerosi precedenti giudiziari, tra cui delitti contro il patrimonio, che destano particolare allarme sociale.

La sua condotta ha messo più volte a repentaglio la sicurezza pubblica e l'incolumità dei cittadini e, pertanto, si è ravvisata la necessità di irrogare nei suoi confronti la misura di prevenzione dell' avviso orale, stante la ragionevole probabilità che questa possa commettere altri ed ulteriori delitti che arrecano disturbo alla tranquillità dei cittadini.



Con tale misura il Questore ha invitato la giovane a cambiare immediatamente condotta di vita e, in caso di inadempienza, darà luogo all' applicazione di un' altra e più grave misura di prevenzione.