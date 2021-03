Liceo Savoia, avanti i più bravi. I posti non ci sono e la scuola chiede ai neo-iscritti la pagella del primo quadrimestre

ANCONA - I posti non ci sono la scuola allora richiede per i neo iscritti la pagella del primo quadrimestre dell’anno corrente. Se ne lamentano alcuni familiari di ragazzi che al momento frequentano la terza media e che hanno effettuato la pre-iscrizione al Liceo Scientifico Savoia.

«Quando abbiamo presentato la domanda - raccontano alcuni di loro - ci era stato detto che la documentazione era completa e che non ci sarebbero stati problemi. Ora invece ci hanno telefonato dicendo che alla domanda di iscrizione dobbiamo allegare la pagella del primo quadrimestre. La cosa non ci sembra corretta, anche per il fatto che il primo quadrimestre fornisce una valutazione parziale in attesa dell’esame senza dimenticare le tante difficoltà legate alla didattica a distanza. In poche parole causa mancanza di posti l’andamento del primo quadrimestre sarà determinante per sapere se i nostri figli saranno ammessi o meno al liceo scientifico».

LEGGI ANCHE

Isola dei Famosi 2021, Valerio Scanu contro Akash Kumar: «Particolarmente esaltato. Ricordo quando mi ha insultato e bloccato…»

Francesca Cipriani in clinica: liposcultura e liposuzione per «glutei ancora più grandi e vita più piccola»



Boom di domande

A confermare che la pagella del primo quadrimestre sia stata richiesta è Alessandra Rucci preside dell’istituto Savoia Benincasa: «La questione è più complicata di quanto si possa immaginare. Quest’anno abbiamo avuto tante iscrizione al liceo Scientifico il che ci ha creato una serie di problemi proprio per la mancanza di spazi. Ci siamo relazionati con l’ufficio scolastico regionale per avere un incremento di due classi per il solo scientifico ma la cosa ci è stata negata anche per i tagli ministeriali. Quando ci siamo resi conto che le iscrizioni stavano lievitando i contatti con l’ufficio scolastico si sono intensificati ma la risposta è stata quella che si dovranno fare per il nuovo anno scolastico classi da 32 iscritti. Gli spazi non sono sufficienti per ridistribuire le tante iscrizioni avute per tale motivo abbiamo chiesto di allegare alla domanda di iscrizione la pagella del primo quadrimestre proprio per adottare un criterio di selezione».

La stessa Rucci ci tiene a precisare che le famiglie erano al corrente che ci sarebbe potuta essere questa possibilità: «Quando abbiamo organizzato gli open days per spiegare come funzionava il liceo scientifico le famiglie sono state informate di questa ipotesi. La decisione di richiedere le pagelle del primo quadrimestre peraltro è stata presa dal Consiglio di Istituto e la cosa è presente pure nel sito della scuola. Alcune scuole superiori richiedono pagelle a partire dalla seconda media».



Nonostante le tante domande di preiscrizioni pervenute al liceo scientifico la stessa preside si dice fiduciosa di risolvere questa situazione: «Chiederemo delle classi in piu in deroga all’ufficio scolastico regionale proprio per venire incontro alle famiglie evitando cosi di adottare metodi di valutazione per l’ammissione al liceo scientifico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA