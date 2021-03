Isola dei Famosi 2021, Valerio Scanu contro Akash Kumar: «Particolarmente esaltato. Ricordo quando mi ha insultato e bloccato…»

Isola dei Famosi 2021, Valerio Scanu contro Akash Kumar. All’Isola Famosi 2021 è sbarcato il modello Akash Kumar. Akash Kumar, che oltre all’avventura in Honduras ha partecipato anche a Ballando con le stelle, Temptation Island e Uomini e donne, si è già scontrato con i colleghi naufraghi e con l’opinionista Tommaso Zorzi. Dal social Valerio Scanu ha detto la sua su Akash Kumar, sua vecchia conoscenza: “Particolarmente esaltato. Ricordo che mi ha bloccato e insultato…”

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Isola dei Famosi, Akash Kumar ha cambiato colore agli occhi? Cosa si... E IL PRIMO VA VIA Isola dei Famosi, il Visconte Ferdinando Guglielmotti abbandona il... IL COMUNICATO Isola dei Famosi, un concorrente a rischio squalifica per linguaggio...

ISOLA DEI FAMOSI 2021, VALERIO SCANU CONTRO AKASH KUMAR

Dopo lo scontro in diretta all’isola dei Famosi 2021 fra Akash Kumar e Tommaso Zorzi, Valerio Scanu è intervenuto sul social per prendere le parti dell’opinionista: “Particolarmente esaltato - ha fatto sapere Valerio Scanu parlando di Kumar - Ricordo ancora quando mi insultò e bloccò dopo aver letto che io avevo ironizzato su una sua performance a Ballando con le Stelle (mesi dopo)!”.

L’opinione di Valerio Scanu sul naufrago non sembra delle migliori: “Lui dice di aver una attiva carriera che lo aspetta, ma secondo me nemmeno una carriola può aspettarlo, perché anche di fare il muratore bisogna esserne capace… senza arte, né parte, né educazione. Non so come Zorzi non lo abbia reso cenere in 5 secondi!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA