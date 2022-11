Ancona, drammatico volo con il monopattino in piena notte: uomo di 37 anni in condizioni gravissime

ANCONA - Difficile capire come sia successo e cosa abbia causato quel volo: intorno alle 4,30 di questa notte un cittadino peruviano di 37 anni che stata muovendosi con il monopattino per motivi ancora tutti da capire è caduto lungo via Marconi. In un primo momento non era stata neanche esclusa tra le ragioni quella di un contatto con un'auto pirata poi altri approfondimenti hanno portato alla conclusione che il 37enne ha fatto tutto da solo. Immediato l'intervento della Croce Gialla con l'uomo portato a sirene accese allospedale di Torrette con le sue condizioni molto gravi.