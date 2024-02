ANCONA Una control room per monitorare in presa diretta le immagini fornite dalle telecamere installate in città. È in dirittura d’arrivo il progetto destinato a rivoluzione il sistema di videosorveglianza collegato al comando della polizia locale di Ancona. La stanza del controllo troverà posto all’interno della centrale operativa e sarà attiva h24 per, nel caso ce ne sia bisogno, monitorare teppisti e vandali in presa diretta. Le telecamere, inoltre, saranno collegate alle centrali delle altre forze dell’ordine per avere una maggiore sinergia nell’ottica della collaborazione e della prevenzione che, ovviamente, non è solo diretta alla lotta al degrado.



Il collegamento



Le spycam si serviranno di un collegamento internet per essere governate da remoto da un software unico. Un sistema d’avanguardia per monitorare in streaming tutte le aree sensibili della città, aumentando la sicurezza e la prevenzione. Nei giorni scorsi sono stati passati in rassegna tutti gli occhi elettronici della città per verificarne il funzionamento.

Il territorio comunale conta 380 spycam, ma non tutte sono operative. L’obiettivo della giunta Silvetti è di arrivare ad un totale di 500 telecamere sparse per la città. Più precisamente 507, grazie all’acquisto di altri 127 dispositivi. Il funzionamento, per tutte, sarà lo stesso perché avranno un’antenna radio che si collega a internet tramite mini ripetitori switch radio e trasmettono tutto alla centrale delle Palombare. Mentre in precedenza i filmati dovevano essere prima scaricati e poi visionati. Dunque un passaggio in meno, visto che dalla control room le immagini verranno viste in presa diretta e consentiranno quindi un intervento immediato nel caso ce ne fosse bisogno.



Le denunce







Di recente le spycam attive sono servite a rintracciare e denunciare due fidanzatini-writer, finiti nel mirino della polizia per aver imbrattato con i pennarelli muri e finestre del rione San Pietro. Dopo gli imbrattamenti, la denuncia era stata sporta dal vice sindaco Giovanni Zinni. Denuncia che ha innescato le indagini della Squadra Mobile, i cui agenti hanno poi analizzato i frame del sistema di videosorveglianza della zona, riuscendo a stringere il cerchio attorno ai due fidanzati, lei 20enne e lui 23enne, entrambi anconetani.