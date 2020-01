Ancona, consegnata alla persona sbagliata la carta di identità di una bambina di 9 anni

ANCONA - Si presenta per ritirare la carta d’identità della figlia di 9 anni, ma per un errore inspiegabile il documento non c’è. Per un curioso caso di omonimia era stato consegnato inavvertitamente a un’altra signora. «E se fosse finito nelle mani di qualche malintenzionato?» si chiede adesso la giovane mamma che ha segnalato l’episodio avvenuto venerdì mattina nell’ufficio Anagrafe di via Piave. Senza trascurare il fatto che per una clamorosa svista all’utente sbagliata è stata consegnata anche una busta segreta contenente Pin e codici d’accesso per attivare una serie di servizi collegati al documento. © RIPRODUZIONE RISERVATA