Camion della raccolta rifiuti (senza autista) rompe il muretto e finisce in una proprietà privata. Paura per la condutttura del gas danneggiata

ANCONA - I vigili del fuoco sono interventi ad Ancona in via Quarnaro per rimuovere un camion della raccolta rifiuti finito in una proprietà privata dopo aver rotto un muretto di cinta e danneggiato la conduttura del metano. A bordo del mezzo non era presente l’autista che in quel momento era sceso per espletare operazioni a terra.

La squadra dei vigili del fuoco ha monitorato con appositi strumenti l’eventuale fuga di gas, collaborato per la rimozione del mezzo e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto personale della ditta del gas e i vigili urbani.