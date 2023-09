ANCONA Trovare la tomba di un parente, posare un fiore a distanza e perfino lasciare le proprie condoglianze. Sono solo alcune delle possibilità offerte da Aldilàpp, un’originale applicazione per smartphone che da ieri è attiva nei 13 cimiteri di Ancona.



La digitalizzazione



«Ritenevamo necessaria un po’ d’innovazione anche nella gestione del sistema cimiteriale» ha detto il presidente di Anconambiente, Antonio Gitto. Ancona è la seconda città nelle Marche, dopo Acquasanta Terme, in cui sbarca questo servizio. I cimiteri del capoluogo entrano dunque nella shortlist dei 62 che già fanno utilizzo dell’applicazione, nata in Abruzzo da un’idea dell’imprenditore Enrico Massi. Che ha così spiegato il lavoro di digitalizzazione compiuto ad Ancona. «Abbiamo geolocalizzato 86mila defunti» racconta, di cui oltre 60mila soltanto nel cimitero delle Tavernelle. A parenti e amici basterà inserire nome e cognome del caro estinto all’interno dell’app per ricevere l’indicazione del settore di sepoltura, con un collegamento diretto a Google Maps che permetterà loro di raggiungere la posizione, come fosse il navigatore che usiamo abitualmente in auto.

Per supportare i visitatori, inoltre, nei 13 cimiteri cittadini sono stati posti anche 2400 segnali toponomastici. Ma non solo. Aldilàpp porta in dote una logica da vero e proprio social network, con ogni defunto che avrà la sua pagina dedicata dove i familiari avranno la possibilità di inserire una foto ed una biografia. Agli amici e ai parenti, anche quelli più lontani, andrà invece la possibilità di lasciare un messaggio di cordoglio o d’affetto.



«Chi vorrà- aggiunge Andrea Corinaldesi, amministratore unico di Mobilità & Parcheggi, che dal 1° ottobre subentrerà ad Anconambiente nella gestione cimiteriale - potrà con un clic posare un fiore sulla lapide e mantenere vivo il legame col caro e con la città, anche se lontani». Sì, perché Aldilàpp collega gli utenti alle piccole imprese del territorio, permettendo ai fiorai di mettere in vetrina online il loro catalogo e vendere i loro prodotti a distanza, con consegna presso la lapide a carico del commerciante. Idem per i servizi di pulizia della tomba, un’incombenza necessaria ma troppo spesso trascurata per mancanza di tempo.