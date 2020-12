Il dono di Natale: consegnati dalla Adria Ferries mille pasti alla Caritas. L'imprenditore Rossi: «Gesto doveroso»

ANCONA - Un concreto Natale di solidarietà. Questa mattina, Alberto Rossi, presidente di Frittelli Maritime Group, ha partecipato alla consegna dei pasti che la Adria Ferries, compagnia di navigazione del gruppo, ha donato alla mensa della Caritas, inuagurata il 23 in via Flaminia, nella ex sede dell'istituto Benincasa. «Un gesto doveroso» ha spiegato l'imprenditore spiegando che la consegna ha riguardato, secondo quanto richiesto dalla Caritas, una parte dei mille pasti pronti. La parte restante sarà invece consegnata alle sedi delle Suore Missionarie di Padre Guido e dell’Associazione SS. Annunziata. Si tratta dei pasti che originariamente erano destinati ai passeggeri delle navi che subiscono ritardi e che non sono partite a causa dell'epidemia.

