Ubriaco molesta una donna e aggredisce i poliziotti: arrestato

ANCONA – Ubriaco molesta una donna e poi assale i poliziotti: finisce espulso dalla città.E’ accaduto ieri sera intorno alle 22.25, quando perveniva al 113 la chiamata piuttosto agitata di una donna che richiedeva l’intervento della Polizia in Piazza Pertini in quanto vi era un giovane ubriaco che aveva spaccato una bottiglia in terra.Nell’occasione la richiedente riferiva agli Agenti che, mentre si trovava nei pressi del bar, veniva avvicinata dal giovane il quale le chiedeva insistentemente di poter bere un po’ di vodka che la donna stava bevendo e, al suo diniego, le prendeva la bottiglia in suo possesso scaraventandola a terra e mandandola in frantumi ed aggredendo poi la donna che veniva difesa da alcune persone ivi presenti. Il giovane veniva rintracciato poco dopo nella piazza ed identificato per un 22enne slovacco conosciuto dalle Forze di Polizia e senza fissa dimora, il quale in evidente stato di ebbrezza alcolica manifestava subito una chiara insofferenza al controllo di Polizia: “Poliziotti di m… che c…. volete da me…figli di p… lasciatemi stare….”.Poiché ogni tentativo di calmare il giovane risultava vano e, questi, rifiutava di fornire i documenti d’identità, gli Agenti tentavano di accompagnarlo in Questura. Nella circostanza il giovane reagiva tentando di colpire gli Agenti con calci e pugni ma veniva prontamente fermato, ammanettato ed arrestato per resistenza e violenza privata.Questa mattina il Tribunale di Ancona emetteva nei confronti dello slovacco la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ancona, in attesa della prossima udienza dibattimentale.