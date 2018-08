Ubriaca minaccia, sputa â€‹ai clienti e manda all'ospedale due carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima ha inscenato il caos in un bar nei pressi della stazione, sputando contro gli avventori e minacciandoli. Poi si è scontrata con i carabinieri del Norm intervenuti per sedare la situazione. Ne ha mandati due in ospedale. Uno è stato graffiato più volte, l’altro è stato spinto e strattonato così violentemente tanto da farlo cadere a terra. A provocare la bagarre non è stato un uomo palestrato e ben piazzato, bensì una donna di 32 anni, già nota alle forze dell’ordine. La donna, di origine romena, è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Cinque i giorni di prognosi refertati dal pronto soccorso di Torrette per i due militari feriti.