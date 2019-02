Il signore delle truffe Piergiacomi non è in casa: rischia la prigione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si aggrava la posizione di Marco Piergiacomi, l’osimano di 41 anni noto per essere finito nel mirino de Le Iene per le truffe delle case fantasma tra Ancona e Macerata. Dopo un primo arresto, Piergiacomi da tempo aveva l’obbligo di dimora notturna nella sua abitazione, me nel giro di un mese i carabinieri del Norm lo hanno pizzicato fuori casa due volte. L’ultimo episodio mercoledì all’1,30 di notte, quando i militari hanno svolto un controllo per accertarsi che il truffatore fosse in casa, ma al campanello non ha risposto nessuno. Ai carabinieri il 41enne ha poi raccontato di essere stato dalla fidanzata, come la volta precedente. Denunciato per violazione degli obblighi imposti dalla misura preventiva della sorveglianza speciale inflitta dal tribunale di Ancona, l’uomo rischia di finire di nuovo in carcere.