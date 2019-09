«La casa sopra si vende?» Sexy truffe e falsi impiegati per derubare gli anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - A una 89enne sono stati spillati oltre 10mila euro in contanti, facendole credere di dover restituire all’Inps parte della pensione ricevuta. Con un altro anziano, due millantatori sono andati giù pesante: entrando in casa con la scusa di dover vedere l’appartamento perché prossimo all’acquisto di quello del piano superiore, hanno fatto piazza pulita di contanti e gioielli, per un valore di circa 50mila euro. Un vecchino che passeggiava al parco è stato invece sedotto da una sexy ladra. Con un abbraccio furtivo gli è sparito dal polso un Rolex da 20mila euro. Doveva essere un regalo da lasciare in pegno alla nipotina. Oltre al danno materiale, c’è stato uno schiaffo morale, difficile da digerire e anche da denunciare, tanto è stata la vergogna di essere caduto in un tranello confezionato alla perfezione. Sono i contorni delle truffe finite nell’ultimo periodo sotto la lente dei carabinieri della Compagnia di Ancona. Gli inganni hanno avuto per vittime over 70, persone incapaci di difendersi e più esposte al pericolo di banditi senza scrupoli che di tanto in tanto girano per la città. Nelle scorse settimane sono state molteplici le segnalazioni di presunti truffatori in azione con le più disparate tecniche di raggiro. Le denunce raccolte dai militari nell’ultimo semestre sono state 7.