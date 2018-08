Travolto da una barca dopo â€‹l'immersione: in coma il professor Damiani

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una vacanza che si è trasformata in un incubo. È bastato un attimo per far sprofondare un gruppo di amici in vacanza in Croazia in un labirinto di buio e terrore. La spensieratezza di quei giorni che dovevano essere di completo relax passato nelle opposte sponde dell’Adriatico si è oscurata il 15 agosto, quando il 64enne Paolo Damiani, ex professore di educazione fisica ora in pensione, è stato travolto da un’imbarcazione mentre riemergeva dal mare.Stava risalando in superficie nelle acque dell’isola di Korcula dopo un’immersione, quando è avvenuto l’impatto. Da quattro giorni, Damiani si trova ricoverato all’ospedale di Spalato a causa delle ferite riportate nel tragico schianto. Stando alle prime sommarie informazioni, il 64enne avrebbe lesioni sia a livello costale che ad un braccio. L’incidente è avvenuto mentre si trovava con la sua comitiva di amici e la moglie.