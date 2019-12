Travolge un 35enne in scooter e non si ferma: caccia al pirata di viale della Vittoria

ANCONA - Travolge un uomo di 35 anni che era in sella al suo scooter lungo viale della Vittoria all'altezza poco prima del semafoto con piazza Cavour e non si ferma. Caccia al pirata con la municipale sul posto e con il 35enne portato grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette per alcuni politraumi.

LEGGI ANCHE:

Macerata, investe un sacerdote in piazza e fugge, preso il pirata della strada

Travolge una donna e scappa, ma il pirata è inchiodato dai pezzi della carrozzeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA