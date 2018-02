La tifoseria dell’Anconitana è in lutto. Addio a Roberto Si spento a 53 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tifoseria dell’Anconitana in lutto per la scomparsa di Roberto Ricciotti, 53 anni, da sempre vicino ai colori biancorossi e conosciutissimo in città. L’uomo è venuto a mancare ieri pomeriggio attorno alle 14 nella propria abitazione di via Capodistria, a due passi da via Giordano Bruno. Nel dolore la moglie, il fratello e i due figli oltre ai tanti parenti e amici che fin dalla serata di ieri hanno reso omaggio alla salma. In poche ore infatti la scomparsa di Roberto Ricciotti ha fatto il giro della città gettando nello sconforto le tante persone che lo conoscevano. A stroncare questo ragazzo dal cuore d’oro e di una simpatia contagiosa, una terribile malattia scoperta da circa un anno.Nonostante le cure, con il trascorrere dei mesi la situazione è peggiorata anche se in tanti fino all’ultimo hanno sperato in un miglioramento del quadro clinico che purtroppo non è arrivato. Roberto, ex operaio del cantiere navale era un grande tifoso dell’Ancona. Cresciuto con i ragazzi del Pinocchio a cavallo tra gli anni settanta e ottanta si era avvicinato alla “Vecchia guardia” stringendo delle amicizie che sono andate avanti per sempre. Dalla curva del Dorico fino allo stadio Del Conero dove fino a pochi mesi fa Roberto era sempre presente per sostenere i biancorossi. Tante le trasferte al seguito dei dorici, da Sanremo fino Reggio Calabria isole comprese. E proprio alcuni esponenti della “Vecchia guardia” ieri pomeriggio sono stati tra i primi ad arrivare in via Capodistria per dare l’ultimo saluto a questo grande tifoso dell’Ancona la cui scomparsa ha lasciato tutti sgomenti e addolorati. Il rito funebre si terrà nella giornata di domani a partire dalle ore 10,30 presso la sala del commiato al cimitero delle Tavernelle.