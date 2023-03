ANCONA Il cronoprogramma ha retto l’onda d’urto degli inconvenienti su strada. A Torrette, l’operazione ponte-pedonale in un mese taglia il primo traguardo di tappa: il collaudo parziale dell’opera. Il sovrappasso, destinato a collegare l’ospedale regionale con il grande parcheggio che si apre di fronte, comunale e gratuito, spezza la linea d’orizzonte di via Conca.

L’annuncio

Per permetterne il test di valutazione, domani, annuncia il Comune con un post di Informacittà, quella larga strada verrà chiusa, dalle 8 alle 18. In via precauzionale. Seguono, online, le istruzioni per l’uso: «Il traffico sarà dirottato, anche per chi proviene dalla SS16, su via Metauro».

Le cifre

Riordina i passaggi, Ida Simonella, propedeutici a quel percorso che, quando sarà realtà, eviterà ai pedoni di sfidare le insidie di un traffico sostenuto e pericoloso. L’assessore a Bilancio&Piano strategico rammenta l’ordinanza appena emessa tra le cui righe si regola l’interruzione della via per dieci ore. L’operazione, costata 800mila euro, ha un’unica regia: quella di Palazzo del Popolo. Un’azione che ha preso le mosse un anno e mezzo fa, ma una serie di blocchi forzati ne ha fatto slittare l’avvio. La Simonella ricorda il macigno che è stato più pesante da sopportare: «Ci siamo dovuti fermare dai sei agli otto mesi per la mancanza sul mercato dell’acciaio, essenziale per il cantiere». A un passo dal traguardo, l’assessora fissa le ultime coordinate. «Ora si dovranno sistemare gli ascensori e le balaustre che corrono accanto al ponte pedonale, stiamo aspettando l’arrivo del materiale. Poi si passerà al collaudo definitivo». A conti fatti, per percorrerlo si dovrà aspettare la fine di aprile. La direttrice non cambia. Sotto il logo del Lotto 1, a giorni, verrà aperto il cantiere lungo un tratto della dissestata via Conca, che conduce sempre alla cittadella sanitaria dell’ospedale regionale: rientra nella stessa partita di via San Martino, che è stata da poco rimessa a nuovo. Lì scatterà il rifacimento dell’asfalto, che s’è deteriorato a causa del continuo passaggio dei mezzi pesanti. Il Comune investirà 700mila euro solo sulla via principale che attraversa il quartiere. Le opere di rifacimento del fondo stradale verranno eseguite di notte. «La decisione - ne spiega la logica la Simonella - è stata presa in accordo con la ditta appaltatrice, per non interferire troppo con il traffico della zona». Le ruspe, per evitare che a Torrette e sulla Flaminia sia il caos, di giorno si fermeranno per poi riattivarsi con il calar delle tenebre.

La tubatura

Un doveroso passo indietro. La ristrutturazione della strada verrà preceduta da un intervento, già a partire da lunedì mattina, di VivaServizi. L’assessore fissa le priorità dell’azione, per scongiurare interferenze o dannose sovrapposizioni: «La posa del nuovo manto di bitume verrà anticipato dalla sistemazione di una grossa tubatura, una condotta per portare l’acqua all’ospedale. Un’operazione che, questa volta, avverrà di giorno poiché si reputa che non sarà d’intralcio alla viabilità». La previsione: in 7-10 giorni sarà terminata. Non concede tempo al tempo, la Simonella: «Subito dopo inizieremo noi, lavoreremo di notte e comprimeremo al massimo i tempi». E via.