Spiagge e ristoranti pieni: Portonovo non s’arrende sembra d’essere in estate. Sabato super poi la domenica però è grigia

ANCONA - Coda d’estate a Portonovo. Tanta gente in spiaggia e nelle vie della baia ieri mattina e fino al pomeriggio inoltrato. La bella giornata di sole, unita alla temperatura gradevole e al mare calmo hanno trasformato un sabato di ottobre in un giorno d’estate. Parcheggi presi d’assalto, tanta gente in costume e in acqua, che ancora si mantiene sopra i 20 gradi, arenili liberi da sdraie e ombrelloni e quindi più accoglienti. Ovviamente pieni i ristoranti, ancora aperti nei due lati della baia e in piazzetta, che hanno potuto apparecchiare all’aperto, rispettando quindi le normative legate all’emergenza sanitaria, dando la possibilità ai clienti di pranzare a pochi metri dall’acqua. Tante belle cose il sabato poi invece la domenica regala nuvole e umidità.

