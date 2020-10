Frontale tra un'auto e una moto: centauro in codice rosso, arriva l'eliambulanza

FILOTTRANO – Uno scontro semi frontale è avvenuto verso le 14 in via don Minzoni, proprio davanti al presidio sanitario a Filottrano.

A restare ferito gravemente, un motociclista residente a Osimo 36 anni, che in sella alla sua moto procedeva in direzione Macerata. Si è scontrato – per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri - con una Lancia Y condotta da una donna di 65 anni residente a Filottrano, che invece usciva dal centro del paese per immettersi sulla strada principale. Il giovane ha riportato diversi politraumi, ma per fortuna indossava il casco ben allacciato. E’ stato trasferito in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Non dovrebbe essere comunque in pericolo di vita.

