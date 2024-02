ANCONA - È stato fermato dalla polizia poco prima che entrasse a scuola. La perquisizione ha dato esito positivo: nel pacchetto di sigarette c’erano pure 4 grammi di hashish. L’ispezione domiciliare ha fatto scoprire il resto della droga. Ovvero: un etto e mezzo della stessa sostanza, nascosta in cameretta. Il ragazzo, un 18enne che frequenta il liceo Rinaldini, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI DELLA QUESTURA Hashish nelle sigarette e in camera da letto, arrestato un pusher 18enne ad Ancona

La convalida

Nei suoi confronti le manette sono scattate nella mattinata di sabato, dopo un controllo operato dalle Volanti, in questi giorni impegnati assieme ai Cinofili fuori dalle scuole del capoluogo e della provincia per intensificare l’attività di prevenzione voluta dal questore Cesare Capocasa per scoraggiare i fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga.

Ieri mattina, il giudice Corrado Ascoli ha convalidato l’arresto e disposto per il ragazzo la misura cautelare dell’obbligo di firma. Il processo proseguirà il 19 febbraio. La difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Pacchiarotti, ha già espresso l’intenzione di procedere con riti alternativi. Probabile la richiesta di patteggiamento per chiudere il caso. Stando a quanto emerso, il giovane è stato fermato prima che entrasse a scuola. È stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish, sostanza contenuta all'interno di un pacchetto di sigarette che teneva in tasca. Esteso il controllo all'abitazione dello studente, è venuta fuori altra droga. Un etto e mezzo di hashish era nascosto nella camera dell’armadio e diviso in tre dosi. La polizia ha oltre trovato il materiale utilizzato per il confezionamento, tra cui un bilancino e un coltello a seghetto.

L’arresto si inserisce nell’ambito dei controlli voluti dal questore parallelamente al progetto Educhiamo alla Legalità, con i poliziotti impegnati negli incontri con gli studenti per parlare di temi come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere, l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.