Blitz nella casa dello spaccio durante una colluttazione feriti due poliziotti

ANCONA - Due agenti feriti durante un blitz della squadra mobile in una casa colonica. Il ferimento durante una colluttazione. Il blitz appena fuori dal centro di Ancona, in una casa utilizzata da un 30enne e da una 25enne come 'base' per lo spaccio di hashish e marijuana. Ai polsi dei due sono scattate le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, coltivazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Inutile il tentativo della ragazza di disfarsi della droga nel water. Un agente ha recuperato 30 grammi di marijuana. Nella casa sono stati sequestrati anche tre piante di marijuana, oltre mezzo etto di hashish e due bilancini di precisione. I due sono ai domiciliari.