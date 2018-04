Spaccata al supermercato ma l'allarme suona e i ladri non trovano la cassaforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Quattro banditi hanno assalito la notte scorsa l’Eurospin di via Molino Basso, nella estrema periferia sud di Osimo. Hanno rubato un Fiorino e un furgone nella stessa zona, poi sono entrati in azione.Usando il furgone in retromarcia sono riusciti a sfondare la vetrata con l’apertura automatica, sradicando anche la tettoia para-pioggia. Una volta aperto il varco con il furgone usato come ariete, i quattro malviventi sono entrati nel supermercato low cost e hanno cercato la cassaforte, senza però trovarla. Quindi dopo circa due minuti sono usciti e scappati via col Fiorino, che era stato preso per caricarci il potenziale bottino. Il sistema antifurto che è entrato regolarmente in funzione non ha consentito al ladri di restare più a lungo dentro l’Eurospin, anzi, sono fuggiti via proprio mentre erano in arrivo le pattuglie del Radiomobile di Osimo, che per un soffio non sono riuscite a cogliere il flagrante i banditi nel loro tentato furto.