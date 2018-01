Shopping boom durante le feste: arrivano i saldi per il gran finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Venerdì iniziano i saldi invernali e i commercianti fanno un primo bilancio sulle vendite di Natale. Quelli del centro storico hanno beneficiato delle attrazioni e degli addobbi natalizi che hanno richiamato tantissime persone dall’hinterland, ma hanno anche dovuto accogliere le lamentele dei clienti, legate alla difficoltà di trovare un posto libero per lasciare l’auto.«C’è stata una corsa sfrenata ai regali l’ultima settimana prima di Natale – dichiara Andrea Masini, titolare negozio di abbigliamento Ramas - e le attrazioni natalizie hanno senz’altro attirato in centro persone provenienti da fuori Ancona. Le vendite sono state comunque in linea con lo scorso anno e non finirò mai di ringraziare i clienti storici e fidelizzati». Uno dei gradi problemi però riguarda la sosta.«Sono tanti i clienti che si sono lamentati - continua – per la difficoltà a trovare un posto auto libero e per alcuni parcheggi troppo esosi. È anche capitato che alcuni clienti mi hanno chiamato in auto e, a causa del traffico, hanno preferito fare marcia indietro e andare nell’altro punto vendita che ho alla Baraccola». «Sicuramente la ruota panoramica e le altre attrazioni ci hanno aiutato - dichiara Andrea Paternesi, titolare della libreria Fogola - nelle ultime settimane sono entrate nel negozio e hanno comprato anche persone provenienti dall’hinterland. Il libro si è confermato uno dei regali più gettonati e gli acquisti sono stati costanti dall’inizio di dicembre in poi». Per quanto riguarda i parcheggi, «è necessario facilitare la sosta e l’accessibilità al centro storico».