Anziana sola cade in casa e non riesce a rialzarsi Soccorritori dalla finestra

ANCONA - Due anziani soccorsi ieri mattina dalla Croce gialla di Ancona. L’intervento più difficile in via Gioberti dove una donna di 86 anni, che abita da sola, era caduta in casa. Le sue richieste di aiuto sono arrivate alle orecchie di alcuni condomini che hanno allertato la centrale operativa del 118. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, con un’autoscala, e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Per entrare all’interno dell’appartamento i vigili del fuoco sono dovuti passare da una finestra. La donna cadendo in terra ha riportato alcuni traumi ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Domenica da dimenticare anche per un 90 enne caduto nell’androne di un condominio non distante dall’ascensore in corso Carlo Alberto. Anche in questo caso è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. L’uomo piuttosto provato per l’accaduto è stato portato a Torrette.