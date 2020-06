Ancona, tutorial del sindaco per prenotare il posto nella spiaggia libera per il weekend con l'app. «Facile, lo so fare anch'io»

ANCONA - «Visto? Non è difficile, ci sono riuscita persino io». La sindaca Valeria Mancinelli sceglie Facebook per dimostrare che davvero basta un clic per assicurarsi un posto al sole nelle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle. Simulazione riuscita: «Ho testato anche io che non sono propriamente un mostro con la tecnologia», commenta con un sorriso il sindaco. La Mancinelli si presta per un tutorial sull’uso dell’App per le spiagge libere e in un video prenota anche lei un posto al mare per domani. Lo fa dal primo belvedere di Portonovo, che alle sue spalle fa vedere la spiaggia di Mezzavalle.

Il videomessaggio che dura meno di due minuti e mezzo ed è indirizzato ai cittadini per mostrare la facilità dell’applicazione iBecah che il Comune ha scelto per le spiagge libere di Mezzavalle e Portonovo. «Allora ci siamo - dice, tenendo con una mano la mascherina e con l’altra il suo smartphone - vi ricordo che a partire dal prossimo fine settimana e solo per i fine settimana, sabato e domenica, è obbligatoria la prenotazione per venire al mare a Portonovo e Mezzavalle. La prenotazione la potete fare attraverso una applicazione che si chiama iBeach. La potete trovare negli store di Apple e Android, la potete scaricare, è già in funzione». Poi prova subito il dispositivo. Pochi minuti e l’operazione si conclude con la conferma della prenotazione che rilascia alla sindaca un qr code. «Fatto, ve lo confermo non è complicato non è difficile, potete farlo dovunque dal telefonino, dovunque vi troviate, confermo non è difficile ci sono riuscita perfino io» ribadisce. Da domani - per tutti i weekend estivi - la tintarella a Portonovo e Mezzavalle sarà solo su prenotazione. Chi non fosse particolarmente hi-tech, può prenotare via telefono (allo 071.2222931 - 2833 - 2496) dal lunedì al venerdì (ore 9-13).

