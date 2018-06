Sexy ladra incorreggibile altro raid ma l’orologio è (quasi) una patacca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - «Mi scusi signora, sono la sostituta del suo medico di base. Non ho ancora memorizzato bene gli orari di visita per i pazienti, non è che mi darebbe un mano?». Ennesima scusa, ennesima richiesta di informazioni, ennesimo trucco per sfilare dal polso delle vittime orologi di valore. Dopo una settimana di silenzio, è tornata in azione lunedì pomeriggio la batteria delle sexy ladre che finora ha messo sotto scacco quattro anziani, due uomini e due donne.