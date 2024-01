Nella serata dei tenori la Croce Gialla inaugura due taxi sanitari

ANCONA - Concetti semplici, poche parole: è stata una serata da incorniciare quella di venerdi 5 gennaio al Teatro delle Muse ad Ancona dove si è tenuto un concerto che ha visto la partecipazione di alcuni tenori tra cui l’anconetano David Mazzoni che ha deliziato la platea presente in sala.

Una serata condotta da Jessica Tidei per la regia di Rita Papa. Sul palco come detto diversi tenori oltre ad un soprano di 11 anni Victory Brinker considerato il soprano piu giovane al mondo e vincitore dell’America’s got Talent e arrivata ad Ancona proprio dagli Stati Uniti.

Ad organizzare l’intero evento l’Associazione “ Tutti per Uno” oltre al “ Lions Club International” con l’intero incasso della serata che è stato donato alla Croce Gialla di Ancona.

Ma quella delle Muse è stata una serata davvero particolare per il semplice fatto che sul palco delle Muse è avvenuto il simbolico taglio del nastro per l’inaugurazione di due nuovi taxi sanitari donati dal socio Gianluigi Pacenti in memoria della moglie Marcella Carlini venuta a mancare nei mesi scorsi. Mezzi che i presenti hanno poi potuto ammirare nel piazzale antistante il Teatro delle Muse dove erano stati parcheggiati.

Una donazione particolarmente significativa come ha puntualizzato il presidente della stessa Croce Gialla Alberto Caporalini: “ Gia in passato Gianluigi Pacenti ci aveva donato dei mezzi in ricordo di altri familiari venuti a mancare. Un gesto di grande generosità da parte di questa persona dal cuore d’oro che peraltro è anche un nostro volontario. Questi mezzi verranno utilizzati per il servizio taxi sanitario che di fatto semplifica e non poco la vita a tante persone svantaggiate che ogni giorno portiamo al lavoro ma anche a scuola cosi come occorrono per terapie e visite ospedaliere ”.